Мурманск, 2 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Известный телеведущий Андрей Малахов стал владельцем 51% доли санаторно-гостиничного комплекса «Изовела» в Мурманской области. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» 2 сентября.

Цитата из передачи «Пусть говорят» на первом канале Андрей Малахов

Отмечается, что Малахов стал совладельцем санатория 24 августа 2022 года. Остальные доли принадлежат генеральному директору объекта Ольги Харитоновой и бизнесмену Алексею Минделю. Выручка «Изовелы» по итогам 2021 года составила 70,8 млн рублей, чистая прибыль — 8,5 млн рублей.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, съёмочный процесс нового телешоу «Малахов» был отменён в Москве. Причиной отмены производства стало отсутствие программы в сетке вещания телеканала «Россия-1» с 5 по 11 сентября 2022 года.