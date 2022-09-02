Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. От укусов клещей за последнюю неделю лета в Санкт-Петербурге пострадали 545 человек. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Catkin Клещ

По факту присасывания клещей с 26 августа по 1 сентября 2022 года к медикам обратились 545 человек, из них 114 детей до 17 лет.

Укусы клещей в черте города выявлены в 73 случаях. Больше всего в Курортном районе, 30 случаев. Менее в Пушкинском и Красносельском районах, 10 и 7 случаев соответственно.

Заболевания энцефалитом выявлены в четырёх случаях. Пострадавшие не были привиты от вируса. Укусы в этих случаях были получены в соседних регионах: Псковской и Ленинградской областях, а также в Республике Карелия.

Отметим, что за весь летний период медики в Петербурге выявили 29 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом обнаружили 202.