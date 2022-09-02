Кувандык, Оренбургская область, , 13:26 — REGNUM В Оренбургской области 2 сентября на территории двух муниципальных образований вводят режим ЧС из-за ландшафтного пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Пожар в Кувандыкском городском округе ГУ МЧС по Оренбургской области

Горит сухая трава между населённым пунктом Кидрясово и селом Подгорное в Кувандыкском городском округе. Постановлением мэрии города объявлен режим ЧС муниципального характера в районе поселков Ялнаир, Сара и села Подгорное, подверженных угрозе распространения природных пожаров. На территории Медногорска также введен режим ЧС. Зона ЧС определена в 1 км от расположения села Кидрясово.

К месту ЧС поехал губернатор Денис Паслер. Объявлен сбор межведомственного оперативного штаба.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбуржью, на место пожара выехал подвижный пункт управления под руководством начальника регионального управления МЧС Александра Зенова. Также в зону боевых действий по тушению ландшафтного пожара направилась аэромобильная группировка.

В тушении пожара задействованы подразделения областной противопожарной службы, регионального МЧС, МУП ЖКХ, Кувандыкское лесничество, Служба защиты сельскохозяйственных животных и растений — всего 119 человек, 40 единиц техники. Приведены в готовность военные самолёты ИЛ-76 со сливным устройством и два вертолёта МЧС.

Стоит отметить, в регионе тушат несколько природных пожаров помимо кувандыкского. В частности, горит сухая трава в Гае, Домбаровском районе и возле поселка Адамовка.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Оренбуржья горит степь