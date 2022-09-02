* талибов — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 13:25 — REGNUM Два члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Сабир Хан Хаккани и Карим Сангари, изнасиловали 17-летнего юношу в пригороде Джелалабада, административного центра афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Насилие Psy-aletheia.ru

Согласно полученным документам, отец жертвы насилия обратился в прокуратуру Нангархара с требованием наказать виновных. В его заявлении говорится, что два радикала изнасиловали его сына на одной из ферм.

Источник сообщил, что обвиняемые служат в полиции. Они завязали дружеские отношения с этим юношей месяц назад, а затем отвезли его на ферму под предлогом прогулки и надругались над ним.

Один из общественных активистов Джелалабада говорит, что такие случаи имели место и раньше, но некоторые пострадавшие стыдятся заявить о насилии или думают, что насильники не понесут наказания.

На днях Саида Хости, бывшего пресс-секретаря МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвинили в сексуальном насилии над студенткой.

Ранее командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гор был арестован по обвинению в сексуальном насилии над своим телохранителем, а затем освобождён. Тогда СМИ сообщили, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили Айнуддина Самима Мохаджера из-за боязни запятнать доброе имя движения».