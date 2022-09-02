Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Отсутствие специальных насадок для интраназальной вакцины от COVID-19 затягивает старт такой вакцинации среди населения Санкт-Петербурга. Об этом сообщила 2 сентября начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

По словам Соловьевой, в качестве интраназальной вакцины от коронавирусной инфекции горожане будут получать «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), который сейчас используется в виде инъекций.

«В инструкции к препарату «Гам-Ковид-Вак» говорится, что она может быть использована интерназально специальными насадками путем введения вертикальным шприцем», — сказала Соловьева.

Она добавила, что когда комздрав Петербурга закупит необходимые расходные материалы и они поступят в поликлиники, горожанам об этом сообщат.