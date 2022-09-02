Белград, 2 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Инициатива «Открытые Балканы» особо важна в условиях глобального продовольственного и энергетического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 2 сентября в Белграде, на саммите лидеров инициативы «Открытые Балканы».

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

«Сегодня стало понятно, что Северная Македония, Албания и Сербия сделали важный шаг в правильный момент. Мы создали атмосферу доверия между дружескими странами. Пока некоторые думают, что могут сбить нас с европейского пути, это еще больше утвердит нашу решимость следовать выбранному курсу для облегчения жизнь наших граждан», — процитировало агентство «Бета» слова Ковачевски.

Премьер Северной Македонии подчеркнул, что благодаря подписанию отдельных соглашений, страны «Открытых Балкан» обеспечат себе стабильность в снабжении продовольствием и энергоносителями, а также постараются помочь своим соседям.

«Мы обеспечим достаточно пшеницы, муки, кукурузы, соли и других продуктов», — пообещал он.

Напомним, что инициатива «Открытые Балканы» направлена на создание единого экономического пространства между Сербией, Албанией и Северной Македонией.