Москва, 2 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, президент России Владимир Путин проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ

По его словам, глава государства планирует провести совещание в середине дня. Темы заседания Совбеза озвучит сам президент.

«Также в течение дня у Владимира Путина будут встречи непубличного характера», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ регулярно проводит совещания с членами Совета безопасности.

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