Путин 2 сентября проведёт совещание с членами Совбеза
Москва, 2 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, президент России Владимир Путин проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ
По его словам, глава государства планирует провести совещание в середине дня. Темы заседания Совбеза озвучит сам президент.
«Также в течение дня у Владимира Путина будут встречи непубличного характера», — добавил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ регулярно проводит совещания с членами Совета безопасности.
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