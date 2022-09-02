Москва, 2 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет связываться с вице-президентом Аргентины Кристиной Киршнер в связи с покушением. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У них были тёплые конструктивные отношения в бытность, когда Киршнер была президентом. В данном случае потребности в контактах не возникает», — заявил Песков.

«Слава богу, трагедии не случилось», — указал он.

2 сентября в СМИ и соцсетях появилось видео с возможным покушением на экс-президента Аргентины, когда Киршнер вышла из машины и направлялась домой через толпу сторонников. Один из присутствующих подошёл вплотную и наставил на неё пистолет. В результате нападения Киршнер не пострадала — оружие было заряжено, но дало осечку. Преступника задержали.