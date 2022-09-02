Каир, , 13:23 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси провел переговоры с главой Федерации электроэнергетических компаний Греции Дмитрием Копелозисом. Об этом 2 сентября сообщает Al-Ahram со ссылкой на заявление пресс-службы ас-Сиси.

Египет

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По последним данным, главной темой переговоров стали поставки электроэнергии из Египта в ЕС.

Журналисты отмечают, что правительства двух стран рассматривают планы реализации совместного проекта по производству электроэнергии из возобновляемых источников на территории Египта и ее передачи в ЕС через Грецию путем прокладки кабеля по дну Средиземного моря.

Как сообщается, на этот шаг в ЕС решили пойти из-за рост цен на электроэнергию на мировом рынке.