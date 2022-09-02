Ксения Разуваева рассказала о помощи молодёжным проектам Донбасса
Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, общаясь с участниками форума «Экосистема. Заповедный край», рассказала о поддержке молодёжных проектов Донбасса.
Ксения Разуваева подробно рассказала, как стать участником проектов Росмолодёжи. Для этого в агентстве создан ряд цифровых сервисов, которые делают процесс включения участников максимально комфортным. На вопрос из зала — как мотивировать молодёжь активно присоединяться к социальным проектам, глава федерального ведомства пояснила, что государство обязано создавать комфортную для молодых людей среду.
Глава Росмолодёжи в ходе встречи рассказала участникам форума о работе 20 федеральных образовательных площадок агентства для людей разных возрастов и разной социальной направленности. По завершению встречи ребята смогли задать Ксении Разуваевой вопросы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края.
Соорганизатор и генеральный экологический партнер форума — ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».