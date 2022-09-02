Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, общаясь с участниками форума «Экосистема. Заповедный край», рассказала о поддержке молодёжных проектов Донбасса.

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«Грантовая поддержка для ребят с Донбасса и освобождённых территорий составляет порядка 120 млн рублей, — пояснила глава Росмолодёжи, — Мы также отвечаем за формирование гуманитарных миссий вместе с нашими волонтёрскими организациями, работаем с детьми, собираем гуманитарную помощь. И сегодня мы подключились к работе, связанной с восстановлением объектов. У нас там присутствуют волонтёры-педагоги, которые на протяжении летних месяцев готовили детей к школе, работают волонтёры-экологи. Может быть, кто-то и из вас согласится поехать туда и помогать восстановлению экосистемы Донбасса».

Ксения Разуваева подробно рассказала, как стать участником проектов Росмолодёжи. Для этого в агентстве создан ряд цифровых сервисов, которые делают процесс включения участников максимально комфортным. На вопрос из зала — как мотивировать молодёжь активно присоединяться к социальным проектам, глава федерального ведомства пояснила, что государство обязано создавать комфортную для молодых людей среду.

«Надо создавать комфортную и дружелюбную среду, я говорю сейчас не о вещизме, а о среде, в которой у тебя есть единомышленники, где тебя слышат, где ты можешь повлиять на решение разных вопросов, — поделилась с аудиторией своим мнением Ксения Разуваева, — Мы фиксируем отток молодого населения с Дальнего Востока, но почему это происходит? Потому что в больших городах есть такая среда. Мы работаем над созданием равных возможностей в каждом населённом пункте нашей страны».

Глава Росмолодёжи в ходе встречи рассказала участникам форума о работе 20 федеральных образовательных площадок агентства для людей разных возрастов и разной социальной направленности. По завершению встречи ребята смогли задать Ксении Разуваевой вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края.

Соорганизатор и генеральный экологический партнер форума — ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом».