Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Спустя год после вывода своих вооруженных сил из Афганистана Соединённые Штаты продолжают запускать свои беспилотные летательные аппараты в воздушное пространство этой страны.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на Euronews, полёты американских БПЛА в небе Афганистана показывают, что Вашингтон полагается на свои беспилотники, чтобы предотвратить возрождение угроз со стороны радикальных исламистов, таких как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Когда президент США Джо Байден в прошлом году принял решение о выводе американских войск из Афганистана, он заверил, что Вашингтон имеет возможность продолжать войну с терроризмом без присутствия своих войск в Афганистане.

Поэтому американская разведка и беспилотные летательные аппараты продолжали беспрерывно патрулировать небо над Афганистаном, но эта стратегия, похоже, не дала результатов. Конечно, есть исключения, такие как ликвидация в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, но эту операцию осуществило ЦРУ, а не американские военные.

Фрэнк Маккензи, бывший командующий CENTCOM, считает, что присутствие лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Афганистана свидетельствует о том, что очень сложно бороться с джихадистами, не присутствуя на местах. Поэтому, как и его предшественник Джозеф Вотел, он считает дистанционные операции недостаточными, поскольку «террористические угрозы в отношении США за последний год усилились».

По словам генерала Вотела, сегодня Америка в менее безопасной ситуации, чем год назад. Он сказал, что не знает, возникнет необходимость возвращения в Афганистан, но считает, что США должны быть к этому готовы.

При этом в Пентагоне считают, что угроз Соединённым Штатам со стороны террористических группировок в Афганистане нет.

Генерал Пэт Райдер, официальный представитель Пентагона, подчеркнул способность Соединённых Штатов реагировать на любую террористическую угрозу в любое время и в любом месте мира, и сказал, что в Афганистане это сложно, но не невозможно.

Но Дуглас Лондон, один из бывших сотрудников ЦРУ, говорит, что Америка подвергает себя опасности, недооценивая Афганистан. Заявив, что США должны хотя бы начать переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместо того, чтобы полагаться на атаки беспилотников, он указал, что Вашингтон может открыть свои офисы связи в Кабуле и Кандагаре, не признавая правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что «присутствие на местах, а также контакты с оппозицией будут иметь шансы на успех».