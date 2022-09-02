Москва, , 13:16 — REGNUM Введение потолка цен на нефть приведёт дестабилизации нефтяных рынков, которые главным ударом ударят по потребителям в Европе. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Вы видите, как лихорадит энергетические рынки. Лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, привели к ситуации, когда европейцы, — причём во многом у США, — покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют», — заявил Песков.

«Вот, посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений», — указал он.

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