Обнинск, Калужская область, , 13:58 — REGNUM В Обнинске ранее судимый местный житель 1982 года рождения в течение четырех месяцев поставил на учёт у себя по месту жительства 237 граждан двух республик ближнего зарубежья без намерения предоставить им жилое помещение для фактического проживания. В рамках полицейской проверки было установлено, что по указанному адресу никто из прописанных лиц не проживал, сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагают правоохранители, за предоставляемые услуги подозреваемый от каждого зарегистрированного иностранца получил денежное вознаграждение. По данному факту отделом дознания ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело. На период расследования в отношении владельца «резиновой» квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

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