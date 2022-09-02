Париж, , 13:14 — REGNUM Метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за риска гроз в четырех департаментах на юго-востоке Франции, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В течение нескольких часов непогода распространится на восток страны с грозами, которые приведут к проливным дождям.

Что касается температур, то минимальные значения будут колебаться от 12 до 16 градусов на северо-востоке страны, от 15 до 18 градусов в других местах и ​​до 21-22 градусов вблизи Средиземного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в течение следующих 30 лет температура воздуха будет повышаться летом.

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