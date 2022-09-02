Мадрид, 2 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Правительство Испании проведёт 5 сентября открытое мероприятие, посвящённое общению с рядовыми гражданами. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

Отмечается, что на встрече смогут присутствовать около полусотни испанцев, которые хотят обсудить свои проблемы с премьер-министром страны Педро Санчесом. Глава правительства Испании попытается дать им ответы и объяснить приоритеты и планы властей на будущее.

Мероприятие является частью проекта Moncloa Abierta, который продолжил свою работу после пандемии коронавируса.