Москва, , 13:14 — REGNUM Нефть 1 сентября отметила третий день снижения кряду, в моменте нарушив целостность уровня $92 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефтепровод Gov.by

«Нефть марки Brent восстанавливается на торгах 2 сентября, прибавляя с начала дня уже почти 3%, но на недельных графиках остается в приличном минусе.

Новая волна беспокойства по поводу экономики и спроса на энергоносители захлестнула рынок на уходящей неделе. Также свои коррективы в динамику нефтяных фьючерсов внес фактор окончания месяца.

Но главным драйвером падения цен послужили сообщения о достижении договоренностей между США и Ираном по ядерной сделке. Впрочем, официальных подтверждений этой информации до сих пор нет.

Сегодня внимание игроков направлено на предложенную Вашингтоном инициативу по установлению потолка на российскую нефть. Москва заблаговременно предупредила, что прекратит поставки нефти в страны, которые введут лимит на цены.

После провала Brent борется за отметку $95 и вполне способна полностью отыграть вчерашние потери до конца дня, если спрос на риск продолжит оживляться. Ближайшим фактором риска для нефти станет отчет по рынку труда США.

Если цифры окажутся сильными, это надавит на котировки нефти и спровоцирует новую волну укрепления доллара на ожиданиях продолжения агрессивного ужесточения политики ФРС США», — полагает эксперт.

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