Ульяновск, , 13:13 — REGNUM В Ульяновской области во втором квартале реальные располагаемые доходы населения региона сократились на 0,6% по итогам полугодия снижение составило 1,5%. Соответствующие предварительные данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во II квартале 2022 года объём денежных доходов населения Ульяновской области по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 15,7% и достиг 111 831,6 млн рублей. По оценке, реальные доходы уменьшились на 1,6%, а реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 0,6%.

Денежные расходы за указанный период возросли на 9,6% и составили 98 194,1 млн рублей.

Статистики отмечают, что на покупку товаров и оплату услуг население израсходовало 86 368,1 млн рублей, что на 10,1% больше уровня второго квартала 2021 года. Сбережения жителей увеличились на 13 637,5 млн рублей против 7075,9 млн рублей во втором квартале 2021 года.

В январе–июне 2022 года в Ульяновской области денежные доходы в среднем на душу населения составили в месяц 28 124,6 рубля, что на 14,6% больше уровня первого полугодия прошлого года. В то же время реальные располагаемые денежные доходы снизились на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области резко сократилось число семей, которым субсидируют расходы на оплату жилья и ЖКУ: за полугодие компенсацию получили 32 784 семей, что на 8090 семей (-19,8%) меньше уровня первого полугодия прошлого года.

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