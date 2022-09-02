Ульяновск, 2 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области во втором квартале реальные располагаемые доходы населения региона сократились на 0,6% по итогам полугодия снижение составило 1,5%. Соответствующие предварительные данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Во II квартале 2022 года объём денежных доходов населения Ульяновской области по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 15,7% и достиг 111 831,6 млн рублей. По оценке, реальные доходы уменьшились на 1,6%, а реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 0,6%.

Денежные расходы за указанный период возросли на 9,6% и составили 98 194,1 млн рублей.

Статистики отмечают, что на покупку товаров и оплату услуг население израсходовало 86 368,1 млн рублей, что на 10,1% больше уровня второго квартала 2021 года. Сбережения жителей увеличились на 13 637,5 млн рублей против 7075,9 млн рублей во втором квартале 2021 года.

В январе–июне 2022 года в Ульяновской области денежные доходы в среднем на душу населения составили в месяц 28 124,6 рубля, что на 14,6% больше уровня первого полугодия прошлого года. В то же время реальные располагаемые денежные доходы снизились на 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области резко сократилось число семей, которым субсидируют расходы на оплату жилья и ЖКУ: за полугодие компенсацию получили 32 784 семей, что на 8090 семей (-19,8%) меньше уровня первого полугодия прошлого года.