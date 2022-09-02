Москва, , 13:11 — REGNUM Россия не будет работать на нерыночных условиях на рынке нефти. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Новак вчера однозначно и чётко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному потолку цен — они не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — заявил Песков.

По его словам, такая непроданная нефть пойдёт по «альтернативные направлениям, в те страны, которые действуют на рыночных условиях».

«Их гораздо больше, чем прежних», — добавил пресс-секретарь президента РФ.