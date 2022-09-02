Донецк, 2 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли три района Донецка, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:18 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 12:30 мск боевики ВСУ выпустили из Красногоровки по Петровскому району Донецка пять снарядов калибра 152 мм. В 12:50 ВСУ выпустили из Нетайлово по Кировскому и Куйьышевскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 мм.