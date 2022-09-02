Москва, , 13:09 — REGNUM Рубль начал сентябрь апатично и продолжил торговаться в привычном диапазоне, отступив 1 сентября всего на 0,13%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар так и не смог дотянуться до ближайшей цели на уровне 60,50 руб., но при этом удерживается над отметкой 60 руб., продолжая 2 сентября пребывать в подвешенном состоянии.

Российская валюта продолжает демонстрировать безразличие к динамике USD на международной арене. Накануне индекс доллара отметил новые многолетние максимумы в районе 110.00, а сегодня попал под умеренную фиксацию прибыли в ожидании ключевой статистики по рынку труда США.

Также рубль не реагирует на сигналы с нефтяного рынка, где сохраняется повышенная волатильность.

Более того, не последовало реакции даже на разговоры о планах российских властей нарастить резервы в дружественных валютах.

Впрочем, это не новость для игроков, которые не торопятся и, похоже, решили дождаться самого факта возобновления интервенций, способных положить конец хладнокровию рубля.

В ожидании возрождения бюджетного правила «россиянин» вряд ли уже решится на значимый подъем, и после консолидации в районе 60 рублей.

Пара доллар/рубль может направиться первым делом в район 62,60 руб., а затем — за пределы 65 рублей», — считает эксперт.

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