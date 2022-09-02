Сирия, 2 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Электростанция «Тель-Тамер» в сирийской провинции Хасака «вышла из строя» в следствие артиллерийских обстрелов со стороны Турции. Об этом 2 сентября сообщает SANA со ссылкой на заявление официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По их данным, в результате обстрелов была повреждена линия 66Кв, питавшая станцию.

«Район, расположенный на северных северо-западных окраинах города Таль-Тамер, к западу от Хасаки подвергся обстрелу, что привело к повреждению натяжной линии, питающей станцию, и в настоящее время мы пытаемся определить место повреждения, чтобы приступить к его ремонту и возвращению станции в строй» — заявил директор электроэнергетической компании Хасаки Анвар Окла в интервью SANA.

Также сообщается о том, что турецкие войска и союзные им боевики обстреляли деревни Аль-Хамра и Умм-аль-Каиф в окрестностях города Тель-Тамер.