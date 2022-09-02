Кишинёв, , 13:08 — REGNUM США являются «самым сильным государством в мире», и не нужно портить отношения с данной страной. Об этом 2 сентября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

«Я слышал критику и полемику наших бывших сокомандников и, считаю, что последующее развитие этой полемики, ее углубление и раздувание не входит в интересы нашей страны. Я думаю, что лишь критики и критических вопросов недостаточно и ненужно», — сказал Гарибашвили.

Он также заявил США многое сделали для Грузии. Кроме того, премьер-министр напомнил, что послы — это представители государства. Он заявил, что уважает посла США в Тбилиси Келли Дегнан, а критика Вашингтона может ослабить грузино-американские отношения.

Гарибашвили подчеркнул, что нужно укреплять отношения Грузии с США. Он отметил, что не против того, чтобы задавались вопросы по поводу политики Вашингтона, но против углубления споров.

Напомним, в течение лета со стороны правительства Грузии было совершено несколько выпадом в сторону СЩА и ЕС. В июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили Вашингтон и Брюссель в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, после того, как власти отказались открывать «второй фронт». Чаще всего депутаты обвиняли Дегнан.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии призвала правительство определиться с отношением к Западу