Приштина, Сербия, , 14:13 — REGNUM Достигнутое между Белградом и Приштиной соглашение о свободе передвижения чрезвычайно важно для последующей «нормализации отношений» и подписания окончательного соглашения о «взаимном признании». Об этом 2 сентября заявил посол США в Приштине Джеффри Ховеньер.

Приштина, Косово Hipi Zhdripi

На своей странице в социальной сети американский дипломат отметил, что через несколько месяцев ожидает продвижения в диалоге Белграда и Приштины и по другим вопросам.

Напомним, что 1 сентября вступил в силу новый порядок пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. Новые правила предполагают, что сербская полиция на контрольно-пропускных пунктах уже не выдает гражданам с косовскими документами дополнительные удостоверения, в то время как албанская сторона не требует от сербов, пересекающих административную линию, оформлять дополнительные документы для въезда или выезда в Косово и Метохию.

Материалы по теме: В Косово Вучич «совершил ужасное предательство, и это не скрыть» — интервью