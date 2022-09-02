Подгорица, , 13:07 — REGNUM Премьер-министр Черногории 2 сентября Дритан Абазович заявил, что «Открытые Балканы» — это функциональная инициатива, которая дает понять, что регион может вести переговоры. Он отметил, что хотел бы и ожидает, что Черногория станет частью этой инициативы.

Дритан Абазович OSCE Parliamentary Assembly

Абазович указал, что Западным Балканам нужна новая, прогрессивная политика, передает RTCG.

«Мы пробовали споры, конфликты, единственное, что мы не пробовали, — это сотрудничество. Пришло время выбрать мир и прогресс. Пора понять, что большая гибкость границ не означает их изменения», — сказал Абазович.

«Очень важно охранять каналы связи. Гражданам надоела политика прошлого, национализм, обвинения. Нам нужно предложить что-то еще, и это более тесное сотрудничество. Мы должны сосредоточиться на прогрессе», — отметил премьер.

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович 2 сентября участвует саммите «Открытых Балкан» в Белграде. Саммит проходит под председательством президента Сербии Александра Вучича. Помимо премьер-министра Черногории, в саммите принимают участие премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Димитро Ковачевски, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сияарто и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.