Подгорица, 2 сентября 2022, 13:07 — REGNUM Премьер-министр Черногории 2 сентября Дритан Абазович заявил, что «Открытые Балканы» — это функциональная инициатива, которая дает понять, что регион может вести переговоры. Он отметил, что хотел бы и ожидает, что Черногория станет частью этой инициативы.
Абазович указал, что Западным Балканам нужна новая, прогрессивная политика, передает RTCG.
«Мы пробовали споры, конфликты, единственное, что мы не пробовали, — это сотрудничество. Пришло время выбрать мир и прогресс. Пора понять, что большая гибкость границ не означает их изменения», — сказал Абазович.
«Очень важно охранять каналы связи. Гражданам надоела политика прошлого, национализм, обвинения. Нам нужно предложить что-то еще, и это более тесное сотрудничество. Мы должны сосредоточиться на прогрессе», — отметил премьер.
Премьер-министр Черногории Дритан Абазович 2 сентября участвует саммите «Открытых Балкан» в Белграде. Саммит проходит под председательством президента Сербии Александра Вучича. Помимо премьер-министра Черногории, в саммите принимают участие премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Северной Македонии Димитро Ковачевски, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сияарто и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.