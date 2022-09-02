Москва, , 13:07 — REGNUM Жители города Энергодар и других населенных пунктов освобожденной Россией части Запорожской области обратились к делегации МАГАТЭ с требованием повлиять на киевских режим, чтобы тот прекратил обстрелы атомной электростанции. Об этом сообщил 2 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По словам политика, под соответствующим обращением, переданным делегации МАГАТЭ свои подписи поставили около 20 тыс. жителей региона.

«Миссия МАГАТЭ получила обращение за подписью 20 тыс. местных жителей с требованием навести порядок в отношении террористов, которые занимаются ядерным террором. И такую активную позицию сложно игнорировать. Поэтому скрыть и сделать так, что они (представители МАГАТЭ — прим. ИА REGNUM) это не видят, просто невозможно», — сказал Рогов.

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