Псков, , 13:12 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление об отмене особого противопожарного режима. Это следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте администрации региона.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отменить действие режима позволило снижение пожарной опасности на территории Псковской области.

«Отменить с 02 сентября 2022 года особый противопожарный режим, установленный постановлением Правительства Псковской области от 24 августа 2022 г. No 117 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Псковской области»”, — сказано в документе.

Напомним, что этот режим ввели по области до 4 сентября 2022 года. Обстановка была столь серьезна, что власти ввели V класс пожарной опасности. На этот период жителям запретили посещать леса в границах лесничеств, а также разжигать костры.

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