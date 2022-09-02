Псков, 2 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление об отмене особого противопожарного режима. Это следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте администрации региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Отменить действие режима позволило снижение пожарной опасности на территории Псковской области.

«Отменить с 02 сентября 2022 года особый противопожарный режим, установленный постановлением Правительства Псковской области от 24 августа 2022 г. No 117 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Псковской области»”, — сказано в документе.

Напомним, что этот режим ввели по области до 4 сентября 2022 года. Обстановка была столь серьезна, что власти ввели V класс пожарной опасности. На этот период жителям запретили посещать леса в границах лесничеств, а также разжигать костры.