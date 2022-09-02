Мадрид, 2 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Все больше и больше иммигрантов достигают побережья испанской Сеуты, прыгая с гидроциклов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на представителей Гражданской гвардии Испании.

Ongayo Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко

По словам представителей правоохранительных органов, эта система не лишена опасностей, поскольку бывают случаи, когда иммигранты не могут доплыть до берега, либо когда их бросают водители гидроциклов.

Гражданская гвардия отмечает, что летом 2022 года заметно увеличилось количество нелегальных транзитов иммигрантов на гидроциклах, которые доставляют их не только в Сеуту, но и на побережье Кадиса, пересекая воды Гибралтарского пролива.