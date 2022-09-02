Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3,2 млн (60%) горожан перед осенним эпидемиологическим подъемом заболеваемости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 2 сентября начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

По ее словам, помимо взрослых, планируется привить 500 тыс. детей, 12 тыс. беременных и 18 тыс. призывников.

«На 1 сентября мы привили 81 183 человека. В этом году прививочную кампанию начали раньше, 24 августа», — заметила Соловьева. Она добавила, что передвижные прививочные пункты были развернуты в конце августа и сейчас работают в пяти районах у популярных станций метрополитена.

В Петербурге в наличии вакцины «Совигрипп» для взрослых, «Ультрикс квадри» для детей и беременных.

В свою очередь заместитель главного инфекциониста комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Васильев отметил, что с 2015 года, при рассмотрении случаев летальных исходов пациентов, у которых был зарегистрирован грипп — 100% из умерших не были вакцинированы.

«Доля привитых среди госпитализированных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания ни в одном сезоне не превышала 3%», — указал чиновник.

Старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Юрий Никоноров добавил, что в России за минувшую неделю зарегистрировано только три случая заболевания гриппом. Пока ситуация по данному заболеванию в стране благополучная.

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