Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3,2 млн (60%) горожан перед осенним эпидемиологическим подъемом заболеваемости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 2 сентября начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

По ее словам, помимо взрослых, планируется привить 500 тыс. детей, 12 тыс. беременных и 18 тыс. призывников.

«На 1 сентября мы привили 81 183 человека. В этом году прививочную кампанию начали раньше, 24 августа», — заметила Соловьева. Она добавила, что передвижные прививочные пункты были развернуты в конце августа и сейчас работают в пяти районах у популярных станций метрополитена.

В Петербурге в наличии вакцины «Совигрипп» для взрослых, «Ультрикс квадри» для детей и беременных.

В свою очередь заместитель главного инфекциониста комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Васильев отметил, что с 2015 года, при рассмотрении случаев летальных исходов пациентов, у которых был зарегистрирован грипп — 100% из умерших не были вакцинированы.

«Доля привитых среди госпитализированных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания ни в одном сезоне не превышала 3%», — указал чиновник.

Старший научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Юрий Никоноров добавил, что в России за минувшую неделю зарегистрировано только три случая заболевания гриппом. Пока ситуация по данному заболеванию в стране благополучная.