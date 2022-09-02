Москва, 2 сентября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Новые ремонты на «Северном потоке» производить не планируется. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Резервов нет технологических. Работает одна турбина. Вот и думайте», — заявил Песков.

«Собственно, резервирование отсутствует — не по вине Газпрома. Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы под угрозой», — указал он.