Тюмень, , 13:04 — REGNUM В Тюмени арестованы двое мужчин, которых обвиняют в изготовлении взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

ТЭЦ Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

По версии следствия, 30 августа двое тюменцев — Кирилл Б. 1998 года рождения и Дениз А. 1999 года рождения — изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество и направились в район ТЭЦ-2 для поиска подходящего для взрыва участка местности в лесу.

Тюменцы обвиняются в изготовлении самодельного взрывчатого вещества и будут находиться под стражей до 29 октября 2022 года, сообщают в судебной пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Тюменской области мужчину из бывш. УССР предостерегли от шпионажа. Согласно данным портала правовой информации Генпрокуратуры, в регионе за семь месяцев 2022 года выявлено четыре лица, совершивших преступления террористического характера, и семь лиц — экстремистского.

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