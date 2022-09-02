Кабул, 2 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Афганский эксперт Исмат Кани призвал правительство Афганистана серьёзно заняться Пакистаном, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения воздушного пространства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», заявление министра обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Мухаммада Якуба о том, что американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана с территории Пакистана, и последующее опровержение со стороны Исламабада, вызвали реакцию в Афганистане.

Министерство иностранных дел Пакистана назвало обвинения муллы Якуба утверждениями, основанными на домыслах, вызывающими сожаление и противоречащими нормам ответственного дипломатического поведения. Пакистан также призвал афганское правительство выполнить свои международные обязательства и не позволять кому-либо использовать афганскую территорию против других стран.

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Подчеркнув, что нет никаких сомнений в том, что американские беспилотники проникают в воздушное пространство Афганистана с территории Пакистана, политолог Исмат Кани сказал: »Если мы посмотрим на географическое положение Афганистана, нет никакой возможности, чтобы американские беспилотники из Ирана достигли Кабула. Их полёты с территории Средней Азии или Китая также невозможны, поэтому остаётся только воздушное пространство Пакистана, откуда можно проводить операции в Афганистане».

«Нет никаких сомнений в том, что американские беспилотники используют территорию Пакистана, и на этот счёт есть признания пакистанской прессы, высокопоставленных чиновников и американских официальных лиц», — добавил он.

Эксперт по политическим вопросам Турьялай Зазаи, подчеркнув необходимость принятия правящим органом Афганистана решительных мер против этих действий Пакистана, заявил: »Защита воздушного и наземного пространства Афганистана является обязанностью военно-воздушных сил и министерства обороны. Нет необходимости лишний раз упоминать Пакистан. За эти несколько десятилетий Пакистан причинил Афганистану столько вреда, как ни одна другая страна в истории. Надо действовать решительно против этих актов агрессии Исламабада, чтобы Пакистан или какая-нибудь страна с его территории не осмелились нарушать воздушное пространство Афганистана».

Следует отметить, что Дэвид Хиллвей, помощник министра обороны США по делам Индо-тихоокеанского региона, заявил в июне, что Пакистан дал согласие США на использование своего воздушного пространства для доступа в Афганистан.