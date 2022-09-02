Москва, 2 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Кремле позитивно оценивают факт приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Пока рано давать оценки. В целом мы весьма позитивно оцениваем тот факт, что, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями (киевской) стороны, эта миссия прибыла и приступила к работе», — заявил Песков.

«Команда остаётся пока там на месте и продолжает, поэтому пока говорить рано. Главное, что миссия там», — указал он.