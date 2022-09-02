Петропавловск-Камчатский, , 13:00 — REGNUM Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, выступая в рамках панельной дискуссии «Карьерные траектории. Тренды. Запросы. Ожидания» на форуме «Экосистема. Заповедный край», отметил, как важно прививать экологические навыки и устойчивые модели повеления с детских лет.

Алексей Агафонов АНО «Россия — страна возможностей»

«Тему экологичности необходимо раскрывалась со школьной скамьи. В рамках работы на форуме прошли стратегические сессии, на которых участники — молодые педагоги и эксперты — разработали модели школьных уроков Экософии. Эти уроки призваны сформировать представление школьников об экологической культуре поведения, дать ребятам информацию о выгодах экологичного образа жизни и пользе внедрения экопривычек в повседневную жизнь. Занятия разработаны с учетом методических рекомендаций, сформированных полуфиналистами конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» в рамках специальной совместной стратегической сессии проекта «Экософия» и мастерской управления «Сенеж», — рассказал собравшимся Алексей Агафонов, — Занятия адаптированы для каждой возрастной категории школьников: младшие, средние и старшие. Они будут проходить в интерактивном формате, где ученики смогут не только получать информацию, как на академическом уроке, но и провести самоисследование образа жизни, принять участие в групповой работе с элементами игротехники».

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» рассказал также, что в дни форума «Экосистема. Заповедный край», в первые дни учебного года, занятия на экологическую тематику прошли в школах Камчатского края, и этот опыт планируется распространить в образовательных учреждениях других регионов страны.

«Важно, что уже даже в ходе обратной связи после уроков, общаясь с ребятами мы заметили как меняется их отношение к теме экологии и восприятие ее от проблемной парадигмы к видению возможностей, которые она открывает, — отметил Алексей Агафонов.

«Одна из основных задач проекта «Экософия» — сделать экологию модной, чтобы люди хотели идти работать в эту сферу. Чтобы экологичный образ жизни стал нормой, а работа в экологическом направлении стала престижной. Фактически мы формируем экосообщество специалистов разных отраслей, взращиваем кадры, которые уже в ближайшей перспективе будут на собственном примере демонстрировать эффективность экомышления», — подчеркнул спикер.

Завершая свое выступление, Алексей Агафонов поблагодарил организаторов Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» — Федеральное агентство по делам молодёжи и Правительство Камчатского края. Также выразил благодарность ключевым партнерам проекта — «Российскому экологическому оператору», АНО «Национальные приоритеты», Российскому обществу «Знание», Госкорпорации «Росатом», а также федеральной акции Минприроды России «Вода России» и АНО «Сад Памяти».