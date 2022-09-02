Ижевск, , 13:00 — REGNUM Удмуртия впервые экспортировала партию рапсового масла в Китай. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети вице-премьер республики Ольга Абрамова.

Рапсовое поле во время цветения Александр Погожев © ИА REGNUM

Сарапульский завод растительных масел направил в Китай первые 10 контейнеров рапсового масла общим весом 215 тонн.

«Ещё 10 лет назад экспорт рапсового масла из Удмуртии был невозможен», — подчеркнула вице-премьер, пожелав успехов во всех начинаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года из Удмуртии в КНР было отправлено 150 тонн сухой молочной сыворотки. Также республика экспортировала в Китай 14,48 тыс. кубометров лесоматериала.