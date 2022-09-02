Киев, , 13:03 — REGNUM Премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль призвал страны ЕС устроить гражданам России «холодный душ» — перестать выдавать визы туристам и студентам. Об этом он заявил 2 августа в интервью агентству DPA перед своим визитом в Германию.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, российских граждан невозможно поделить «на хороших и плохих». Часть из них «ведёт красивую жизнь на Западе» и проводит там отпуска.

«Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — сказал Шмыгаль.

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