Донецк, 2 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Киевские каратели вновь обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:10 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Зайцево: выпущено девять снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в 9:30 мск боевики ВСУ обстреляли Зайцево.

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