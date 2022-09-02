Москва, , 12:58 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальный запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность представительства британской Ассоциации по связям с общественностью и коммуникациям (Public Relations & Communications Association), передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Прошу Вас проверить деятельность PRCA Russia на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации и ведения ею антироссийской деятельности в сфере распространения массовой информации. Также прошу проверить взаимодействие ассоциации с российскими организациями, цели и задачи такого сотрудничества и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования. О результатах прошу проинформировать», — говорится в письме Миронова.

В письме отмечается, что в 2019 году Ассоциация по связям с общественностью и коммуникациям стала инициатором создания в России проекта PRCA Russia.

«Основной его задачей было объявлено «повышение стандартов связей с общественностью и коммуникаций, внедрение профессиональных кодексов, содействие обмену передовым опытом и инновациями». После этого целый ряд отечественных коммуникационных и PR-агентств вступили в российский филиал PRCA Russia», — говорится в письме Миронов.

По данным ряда экспертов и опубликованным в СМИ материалам, основным координатором ведения информационной войны против Российской Федерации в международном информационном поле является всё та же английская ассоциация PRCA, указал парламентарий.

В марте 2022 года совместно с Международной организацией консультантов по коммуникациям (ICCO) эта организация инициировала создание сети поддержки коммуникаций [на территории б. УССР] (UCSN) для подготовки и распространения антироссийского контента, содержащего недостоверные сведения, отметил Миронов.