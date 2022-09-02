Тбилиси, 2 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Правительство Грузии стремится, чтобы республика получила статус кандидата на вхождение в ЕС и в то же время критикует политику Запада. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили в своём обращении.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

«Нельзя с одной стороны требовать перспективу и затем статус кандидата, а с другой стороны бранить то наших американских стратегических партнеров, то Еврокомиссию и обвинять различных европейских и других партнёров в том, что якобы они хотят вовлечь нас в войну и в этом заключается их цель», — сказала Зурабишвили.

Она назвала заявления о попытке втянуть страну в конфликт «ложью» и «пропагандой», так как представители США и ЕС чётко сказали, что не хотят войны Грузии с Россией. Зурабишвили также призвала отмежеваться от тех, кто критикует Запад.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что страну пытаются втянуть в вооружённый конфликт с РФ. В июле он сказал: «Наше правительство сумело избежать самого большого испытания, которое могло произойти с нашей страной — это война». Однако 1 сентября премьер-министр сказал, что будет укреплять отношения с США и ЕС, так как это крайне важно для Грузии.