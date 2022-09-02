Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Школьные спортивные залы и площадки должны быть доступны для населения во внеурочное время, такую задачу перед главами территорий и директорами образовательных учреждений поставил губернатор края Владимир Солодов. Особенно это актуально для сёл и посёлков.

Adm44.ru Спортивный зал

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«Для маленьких поселков школьный спортзал и площадка — это часто единственный имеющийся в распоряжении у жителей спортивный объект. Позиция здесь абсолютно простая, мы продолжаем их ремонт, приведение в порядок и реконструкцию. При этом требованием является доступность спортивных учреждений школ во внеурочное время для всех жителей без ограничений», — сказал Солодов в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».

В 13 районах Камчатки работают 70 школьных спортивных клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в селе Байкалово открыта современная школа.