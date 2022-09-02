Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Чувашии сентябрь начался с резкого похолодания, которая сохранится довольно длительный период, в том числе может выпасть первый снег. В течение недели только один день будет по-летнему тёплым. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Камышовые и прочая растительность возле Дома правительства Чувашии Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, в республике начался длительный период похолодания из-за прихода арктической воздушной массы по периферии скандинавского антициклона. 1 сентября похолодало сразу на 10 градусов. В Чебоксарах утром 2 сентября температура упала до +9 градусов, в Порецком было ещё холоднее, +7 градусов.

3 сентября сохранится ветреная погода, облака сгустятся, но при этом осадки не прогнозируются. 3 — 4 сентября днём ожидается +14…+19 градусов тепла, по ночам будет +4…+9 градусов.

В ночь на 5 сентября станет холоднее ещё на несколько градусов и составит +11…+16 градусов тепла, не исключаются ночные заморозки на почве. Днём могут пройти кратковременные дожди, возможна снежная крупа. Аналогичная погода ожидается 6 сентября, но при этом 4 — 6 сентября заметно стихнет ветер.

Синоптик-любитель отмечает, что 7 — 8 сентября ветер вновь наберёт силу, поэтому на фоне постепенного потепления ощущаемая температура останется довольно низкой, могут пройти небольшие дожди. 9 сентября потеплеет до +15…+20 градусов.

По предварительным прогнозам, 10 сентября пройдут сильные дожди, 11 сентября осадки прекратятся, но снова заметно похолодает.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии действует режим ЧС регионального характера из-за атмосферной засухи, ущерб от которой предварительно оценивается в 67 млн рублей. Больше всего она ударили по восьми районам, где ранее ввели режим ЧС муниципального характера.