Брюссель, , 13:32 — REGNUM Евросоюз выступает за то, чтобы сербские власти в диалоге с организаторами «Европрайда» нашли решение для проведения гей-парада в Белграде. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Петер Стано в письменном заявлении, опубликованном 2 сентября.

Петер Стано Eeas.europa.eu

Стано отметил, что для ЕС чрезвычайно важно, чтобы это мероприятие прошло мирно, и чтобы безопасность его участникам была гарантирована.

«Мы ожидаем, что наши партнеры посветят себя защите прав человека. Это включает и соблюдение прав сообщества LGBTIQ+, включая их право на свободу выражения и проведения массовых собраний, в соответствии с конституцией и международными обязательствами в сфере прав человека», — процитировал телеканал РТС сообщение Стано.

Напомним, что 27 августа президент Сербии Александр Вучич сообщил, что проведение «Европрайда» в сентябре в Белграде отменяется из-за кризиса в Косово и Метохии.