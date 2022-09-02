Москва, 2 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Тяжёлые вооружения Вооружённых сил России в районе Запорожской АЭС отсутствуют. Об этом сегодня, 2 сентября не селекторном совещании заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, представители киевского режима откровенно лгут, что российские войска, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем.

«Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений ВС РФ на территории ЗАЭС и в прилегающих районах нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Вооружённые силы РФ в ходе СВО уничтожили на территории бывш. УССР 174 штаба ВСУ.

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