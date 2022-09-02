Париж, , 12:50 — REGNUM Согласно исследованию национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в течение следующих 30 лет температура воздуха будет повышаться летом, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С июня по август во Франции будет от 16 до 29 аномально жарких дней по сравнению с 16 днями в 1976–2005 годах.

Эти тепловые аномалии будут более частыми в регионах Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте и Окситания, где в настоящее время проживает 9,3 млн человек. Это каждый седьмой житель, которого затронет более 20 аномально жарких дней.

«В период с 1976 по 2005 год ни один житель не подвергался таким аномалиям», — говорится в исследовании INSEE.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку с приближением зимы вопрос об энергоснабжении Франции встает все чаще и чаще, Кэтрин МакГрегор, генеральный менеджер французской энергетической и газовой компании Engie, успокоила жителей страны.

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