Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», изготовленная в Санкт-Петербурге, отправилась в Мурманск для подготовки к первой научной экспедиции. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи», где была построена платформа.

Платформа «Северный полюс» «Адмиралтейские верфи»

В Мурманске платформу подготовят к выходу в первую научно-исследовательскую экспедицию в Арктику. Она пройдёт в районе Новосибирских островов. Судно позволит получать достоверную и полную информацию с Северного полюса для изучения климата и обстановки.

«Работа над ледостойкой платформой также стала принципиально новым шагом в развитии отечественного арктического флота, и в очередной раз предоставила коллективу нашего предприятия отличную возможность подтвердить высокий класс в освоении уникальных проектов», — отметил главный инженер АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Веселов.

Напомним, что ЛСП «Северный полюс» построили по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Судно может выдерживать экстремально низкие температуры, принимать на борту вертолёты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). Платформа может развивать скорость не менее 10 узлов, а запаса топлива хватит примерно на два года.

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