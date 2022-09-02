Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена сумасшедшим или страдающего от деменции. Такую характеристику американскому лидеру политик дал в ответ обвинения со стороны Байдена в экстремизме.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA (движение Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again) — Прим. ИА REGNUM), — указал в сообщении в соцсети Дональд Трамп. — Если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определённо не должен представлять Соединённые Штаты Америки».

«Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке… Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции», — добавил политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в своём обращении к нации действующий глава Белого дома Джозеф Байден назвал экс-президента США Дональда Трампа и сторонников его движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) экстремистами. При этом Байден уточнил, что говорит не обо всех республиканцах подряд, и даже не о большинстве сторонников Республиканской партии, а лишь о сторонниках движения Трампа MAGA.