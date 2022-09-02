Нью-Дели, 2 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в эксплуатацию первый в стране авианосец отечественной разработки и постройки, как передает агентство Reuters.

Indian Navy Авианосец «Викрант»

В пятницу 2 сентября, после 17 лет строительства и испытаний, авианосец «Викрант» (в переводе «Храбрец») — самый большой военный корабль, когда-либо построенный в Индии, официально вошел в состав военно-морских сил.

«Сегодня Индия присоединилась к тем странам мира, которые в состоянии произвести такой огромный авианосец по собственной технологии, — сказал Моди. — Это символ отечественных возможностей, отечественных ресурсов и отечественной квалификации».

Рассчитанный на экипаж численностью около 1600 человек и парка из 30 самолетов, «Викрант» разместит у себя самолеты МИГ-29К российской разработки, которые уже используются на другом индийском авианосце — «Викрамадитья», который Индия приобрела у России.

Американская фирма Boeing и французская Dassault предложили Индии предоставить более двух десятков своих самолетов для «Викранта».

Индия — один из крупнейших в мире импортеров вооружений, однако она стремится развивать собственные производственные возможности в условиях международных санкций, введенных против России — ее ключевого поставщика.