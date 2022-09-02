Якутск, 2 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Якутии состоялся торжественный запуск новой газофракционной установки якутского газоперерабатывающего завода АО «Сахатранснефтегаз», который находится в столице республики. Расширение завода позволит наладить производство сжиженного природного газа для газификации населённых пунктов, удалённых от магистральных газопроводов. Запуск приурочен к 55-летию газификации Якутии и 100-летию ЯАССР. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

Gazprom.ru Добыча газа

1 сентября 2014 года президент РоссииВладимир Путин запустил строительство газопровода «Сила Сибири». 2 декабря 2019 года проект был введён в эксплуатацию. Инвестиции «Газпрома» до 2025 года превысят 9 млрд рублей, будут газифицированы более 20 населенных пунктов Алданского, Ленского, Нерюнгринского и Олёкминского районов, прилегающих к магистральному газопроводу.

В программу газификации Якутии вошло около пяти тысяч домов 82 сёл и городов. Ожидается, что в этом году газ будет проведён в 2 700 домовладений. На сегодняшний день в Якутии газифицировано 105 населённых пунктов.

Кроме того, в апреле 2022 года был дан старт строительству третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84 км». Запуск газопровода запланирован на 2024 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ПАО «Газпром» приступило к проектированию газификации Мурманской области.

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